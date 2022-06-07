“中国品格”酒店，如何推开“未来之门”？ 消费 大众新闻网—大众生活报官网

5月19日，良程酒管与逸课国际商学园共同开启“怡情雅居，潮起观岚”云端品牌投资论坛，为投资人梳理新时代背景下的千头万绪。在论坛上，良程酒管旗下的“中国品格”艺龙海怡、艺龙海雅、艺龙海岚等海系列酒店，也作为新时代酒店品牌，大放异彩。 PART01 中国品格酒店，激起市场活力 浩华2022年第一季度中国酒店市场景气调查报告显示，中国酒店市场信心小幅回升但仍谨慎低迷。而 良程酒管旗下的全新酒店品牌艺龙海怡、艺龙海雅、艺龙海岚等海系列酒店，却凭借“中国品格”独特标签，顺利在第一季度签下14个项目，激发市场活力。 这与“海系列”品牌在时代大背景的跌宕变化中，恰恰踩中了当下酒店业市场的三个投资节点不无关系。 一方面，中高端酒店的吸引力在持续增长。 据浩华最新一期《中国酒店业投资及资产管理市场展望报告》显示，中高档酒店不论在新酒店开发(37%)还是存量物业改造(38%)方面都是投资者的重点关注对象。 中端酒店品牌市场的发展，不仅仅是适应着新生代需求转变的结果，还伴随着酒店投资者们对投资回报比的关注与重视 。中高端文化生活酒店品牌艺龙海怡与中端文化商旅酒店品牌艺龙海雅，以及瞄准中高端文旅度假市场的艺龙…