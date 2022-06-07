[“中国品格”酒店，如何推开“未来之门”？ 消费 大众新闻网—大众生活报官网] 5月19日，良程酒管与逸课国际商学园共同开启“怡情雅居，潮起观岚”云端品牌投资论坛，为投资人梳理新时代背景下的千头万绪。在论坛上，良程酒管旗下的“中国品格”艺龙海怡、艺龙海雅、艺龙海岚等海系列酒店，也作为新时代酒店品牌，大放异彩。 PART01 中国品格酒店，激起市场活力 浩华2022年第一季度中国酒店市场景气调查报告显示，中国酒店市场信心小幅回升但仍谨慎低迷。而 良程酒管旗下的全新酒店品牌艺龙海怡、艺龙海雅、艺龙海岚等海系列酒店，却凭借“中国品格”独特标签，顺利在第一季度签下14个项目，激发市场活力。 这与“海系列”品牌在时代大背景的跌宕变化中，恰恰踩中了当下酒店业市场的三个投资节点不无关系。 一方面，中高端酒店的吸引力在持续增长。 据浩华最新一期《中国酒店业投资及资产管理市场展望报告》显示，中高档酒店不论在新酒店开发(37%)还是存量物业改造(38%)方面都是投资者的重点关注对象。 中端酒店品牌市场的发展，不仅仅是适应着新生代需求转变的结果，还伴随着酒店投资者们对投资回报比的关注与重视 。中高端文化生活…