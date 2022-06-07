[零压枕、“定胜”文具包、“冲鸭”能量包…酒店“高考房”频推特色服务] 零压枕、“定胜”文具包、“冲鸭”能量包…酒店“高考房”频推特色服务 2022-06-07 16:03:00 来源: 上观新闻 今天是全国高考第一天，伴随“高考房”这一近年来兴起的周期性产品热度攀升，各个城市考点周边的酒店迎来住宿高峰，成为酒店行业复苏的一剂“强心针”。 相关平台统计的结果显示，今年高考季到来之际，“高考房”、“考试房”等与高考有关的搜索关键词热度周环比增长近10倍。一项来自华住酒店集团的数据则显示，端午期间华住旗下品牌酒店入住率超过64%，“高考房”则延续了端午假期的这一入住小高峰。 受疫情影响，今年国内“高考房”比拼的不仅是服务。酒店的地理位置、住宿设施、产品价格等关键要素，乃至高考房的疫情防控情况，都成为考生及家长的重要选择标准。 考虑到疫情令诸多行业都受到了不同程度的影响，今年部分酒店品牌高考期间采取了降价策略。如桔子水晶广州淘金酒店针对预订的高三学生及高考生推出了门市价85折优惠，也有酒店维持了平日价格。 为了给考生们提供一个良好的休息环境，“高考房”在服务上进行了各项升级。其中，星程酒店全…