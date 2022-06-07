[携程:“北京环球度假区”搜索量较前一日增长200%] 【品橙旅游】6月7日上午，北京环球度假区发布官方公告称，北京环球度假区将于6月15日起按照每日75%的限流比例恢复开放。其中，环球影城大酒店、诺金度假酒店计划在6月14日向入住客人开放。携程数据显示，6月7日上午，携程平台“北京环球度假区”的关键词搜索热度较前一日增长200%。 受多重利好政策的刺激，未来一段时期内，北京旅游市场呈现明显复苏的迹象。携程数据显示，与5月24日至6月5日相比，未来两周内，北京旅游市场总订单量增长近20%。其中，酒店预订量增长近7成，门票预订量增长达4倍以上。 携程研究院战略研究中心副主任张致宁认为，作为北京旅游市场的地标性吸引物，北京环球度假区的恢复开业对于周边5公里范围内的泛旅游业态的复苏，或将出现显著利好。随着全国高考的结束，以及学生暑假的来临，未来两周内，政策端释放的诸多利好政策，或将进一步推动北京旅游市场加速恢复。 从北京环球度假区周边5公里范围内的酒店预订客源地来看，北京用户“近水楼台先得月”，将成为北京环球度假区开业后的主力客群，从异地客源来看，云南、河北、四川、吉林、浙江稳居异地客源市场…