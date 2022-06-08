「混合办公」时代，我们需要什么样的办公空间？飞轮写字楼wework酒店_手机网易网

「混合办公」时代，我们需要什么样的办公空间？ 2022-06-08 18:11:36 北京 钛媒体APP 0 人跟贴 图片来源@视觉中国 文｜未来空间实验室 《工作的乐趣》一书的作者布鲁斯·戴斯利曾表示： “我们的工作正在经历前所未有的大变革，而这场变革刚刚开始。” 疫情反复影响下，很多企业、个人正主动或被动拥抱「混合办公」这一工作模式。从原来的固定地点，到现在的任意地点，家里的客厅、转角的咖啡店……都有可能成为一天中工作的地方。 当「混合办公」成为一种势不可挡的趋势时， 人们会更需要一个能赋予专注力、激发创造力的工作空间，以满足日常随时、随地的办公需求。 不少空间品牌已经往这个方向发力，星巴克去年推出了共享办公空间，希望更好地满足“移动办公+商务社交”的需求；WeWork 中国与瑞安集团合作打造 1 号社区，届时将在该社区推出高端商务空间产品——励帷，供企业更加自由地选择自己理想的办公方式。西安的茑屋书店引进了共享办公品牌 CONTACT，希望为用户提供满足阅读、办公、消费、商务等需求的场景空间。第四空间 ideaPod