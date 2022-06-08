酒店“进山” 云南康旅集团助力文旅融合

https://player.v.news.cn/api/v1/getPlayPage?uuid=1_1a20e72966714fc295a9d816818dc691&vid=d16410b8ed07019333666e2e1935cd4a&playType=0 作为云南省康旅控股集团有限公司（以下简称“云南康旅集团”）全面转型发展健康服务与文化旅游两个万亿级产业的重要组成部分，半山酒店被寄予厚望。 立于茶山之间的云缦酒店，入眼尽是茶山、云海等景色（资料图）。新华网发（云缦酒店 供图） 2021年云南发布的《关于加快推进云南半山酒店建设工作的指导意见》明确了半山酒店的定位：藏在山间、隐没林中、外观古朴、内部高端、设施现代、服务一流的精品酒店，突出自然、生态、小体量、低密度，建筑物与自然景观融为一体。 立于茶山之间的云缦酒店（资料图）。新华网发（云缦酒店 供图） 由云南康旅集团投资建设的云缦营普洱倚象山营地暨半山酒店（以下简称“云缦酒店”），现已成为云南半山酒店建设运营的一个样本。据了解，云缦酒店位于普洱市思茅区倚象镇茶山之间，该酒店是以茶旅休闲为主题的普洱全域旅游示范半山酒店，酒店于2…