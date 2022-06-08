旅游｜在京团队游业务按下“重启键”_腾讯新闻

近日，北京市发布最新防控措施，自6月6日起，除丰台区全域及昌平区部分区域外，有序恢复正常生产生活秩序，北京市旅行社市民在京团队旅游恢复经营。随着本轮疫情形势不断向好，全市各行各业也稳步进入到复工复产中。 消息一经发出，北京市内旅游市场全面按下“重启键”，众信旅游官网及呼叫中心数据显示呼入量增长6倍，其中北京环球影城、露营、避暑成为咨询“热搜”榜前三甲产品。预计未来一两周，北京市内旅游市场有望全面回暖。 众信旅游直客营销中心负责人表示，旅游市场终于盼来了好消息，虽然只是北京本地游业务恢复，但却释放了很好的市场信号。相信以北京本地为中心的景区景点、民宿酒店限流开放及陆续营业，旅行社周边游业务将全面开展。旅行社业务也将从北京本地游、周边游到跨省游逐步放开，这些无疑对旅行社业务恢复注入一剂强心针。 目前，众信旅游业务部门也陆续复工，对接目的地资源、新产品开发、产品包装及推广等工作也已全面启动。经过疫情的洗礼，北京周边游产品也将向着高品质、绿色生态、休闲度假的方向发展，众信旅游也将以市场变化为导向，对产品进行全面优化升级。目前，以研发了露营、户外、绿色探险为主的周边游产品。 此外，随着暑期及毕业…