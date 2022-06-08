金泉旅游关联关系错综复杂，境外增资并购动用外汇存疑旅游_新浪财经_新浪网

来源：壹财信 作者：唐 柯 此前，《壹财信》对扬州金泉旅游用品股份有限公司（下称：金泉旅游）选择外协厂商的标准和合营公司的经营所存在的问题进行了报道，经过深入研究发现，金泉旅游境外增资和收购的备案信息与实际收购的价格存在差异，而供应商乱象之中还有关联方的身影，多个关联方与金泉旅游联系密切；此外，金泉旅游第一、二大股东“亲上加亲”，身为关系纽带的一关键亲属的信息却始终未被披露，令人不解。 关联方供应商身背污点 值得关注的是，金泉旅游的供应商中不乏关联方的身影，但部分关联方却身背污点。 报告期（2018年至2021年1-6月）内，金泉旅游向关联方扬州市润益汽车配件有限公司（下称：扬州润益）采购线、绳等材料。据裁判文书网，2019年3月，扬州润益因环境违法行为被扬州市生态环境局处以6.00万元罚款并责令改正违法行为，决定书送达后，扬州润益未申请行政复议或提起行政诉讼，也未能自觉履行义务，遂扬州市生态环境局向法院申请强制执行。 （截图源自裁判文书网） 据招股书，2019年3月，扬州市邗江区市场监督管理局对金泉旅游员工食堂购进的韭菜进行抽样检验，发现所检项目存在部分指标不符合相关标准，针对上述事…