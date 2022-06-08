旅游 安徽淮北谋划乡村旅游提质增效_TOM旅游

今年以来，安徽省淮北市加快推进乡村旅游提质增效，通过谋规划、谋项目、谋品牌，不断助力乡村产业振兴高质量发展。 谋规划。编制完成《淮北市“十四五”文化旅游发展规划》，擘画乡村旅游发展新蓝图。制定下发《淮北市落实〈安徽省乡村旅游高质量发展三年行动计划（2022-2024年）〉实施方案》，积极开展乡村旅游“421”行动，组织实施“主题村”打造、“美食村”创建、“风景道”建设、“乡村旅游后备箱”工程等行动，全面提升乡村旅游发展质量和效益。 谋项目。今年以来，淮北市加快推进乡村旅游重点项目建设。投资22.7亿元的临涣古镇保护展示和基础设施提升项目已开工建设。投资9000万元的“皖北川藏线”南庄村——猴山段主体道路基本建设完成，成为市民游客自驾休闲游的好去处。投资1.2亿元的百莲百荷荷花基地完成荷莲的全面种植，将于近期开放。投资3000万元的柳孜运河遗址环境综合治理项目即将建设完成，柳孜遗址大运河文化公园周边生态环境进一步优化，乡村旅游发展多元化布局日趋完善。 谋品牌。榴园村、临涣村获评省级特色美食村，淮海战役总前委旧址、榴园村青年彩绘墙、南山村彩虹步道获评省级百佳乡村旅游点。南山景区通过4A级旅…