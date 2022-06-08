旅游 山东临朐：文化旅游市场有序恢复_TOM旅游

记者6月8日从山东省临朐县文化和旅游局获悉，2022年端午节假期期间，临朐县文化和旅游局抢抓机遇，在严格落实各项常态化疫情防控措施前提下，组织开展了一系列文旅惠民活动，进一步促进文旅消费，助力经济稳增长，全县文化旅游市场运行与疫情防控秩序井然，未发生安全责任事故和重大旅游投诉，游客人数较同比大幅度增长，发展势头良好。 景区活动精彩纷呈，旅游选择更加多元。沂山景区开展端午节活动，赠粽子、五彩手绳；老龙湾景区举办龙舟赛、挑战船妹子山歌对唱；石门坊举办亲子营地、儿童乐园献“礼”六月；揽翠湖举办端午民俗快乐活动。“齐鲁第一漂”嵩山峡谷漂流更是绝佳冰爽避暑胜地，乘坐橡皮艇从清凉的水花中一跃而过，一路欢叫撞击起来的河水铺天盖地的往身上砸，青山绿水，速度与激情都在这了。 乡村旅游市场火爆，全面开花。近郊游、短途游热度不减，乡村旅游成为端午节假期游客出行游玩的重要选择，县内乡村旅游示范村、网红打卡地为游客提供更多选择。淹子岭房车露营公园、龙潭湖露营公园爆满，派对、烧烤、赏星等活动精彩纷呈。全国乡村旅游重点村隐士村游人如织，桑葚采摘游人络绎不绝。 文化惠民活动丰富多彩，节日氛围营造浓厚。依托公共文化场馆…