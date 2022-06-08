旅游 河北保定启动全市文明旅游示范单位现场指导评定工作_TOM旅游

为进一步提升全市文明旅游示范单位创建效果，近日，保定市文化广电和旅游局邀请国家级文明旅游示范单位评审专家李志勇教授一行对涞源县白石山景区、莲池区卓正国际酒店、阜平县云花溪谷等6县（市、区）11家文旅企业进行文明旅游示范单位现场评定指导。 此次活动，是对年初以来各县（市、区）文明旅游示范单位创建工作的初步验收，也是对线上培训成效的实地检验，是省级文明旅游示范单位验收检查前的具体指导。 专家指出，从申报单位现场准备情况来看，保定市高度重视文明旅游示范单位创建工作，前期做了很多务实的工作，各企业积极性很高、意愿很强、基础较好，提升潜力很大。 申报单位表示，国家级评定专家能深入一线、面对面指导工作，不仅机会难得，而且效果明显，专家指导聚焦重点、直击弱点、明确要点，受益匪浅，既明晰了创建的路径，又增强了创建的信心。今后要以创建工作为抓手，强化问题整改，当好文明旅游主力军，内强素质、外树形象，提高服务品质，不断提升企业的知名度和美誉度，以口碑吸引更多游客。 今年以来，保定市文化广电和旅游局主动作为、务实举措、助企发展，坚持高点定位、强势推进文明旅游示范单位创建，坚持每月讲评创建进度，创建工作有序有…