开玩笑把朋友丢出阳台致十级伤残！谁来担责？_政务_澎湃新闻-The Paper

朋友间开玩笑、恶作剧很常见， 但有些玩笑可不能轻易开。 这不，三个好友相约出游， 结果却因为一个玩笑 闹上了法庭…… 基本案情 2020年3月，文某、王某与贺某、案外人王某某一同自驾前往张家界旅游，四人入住某度假村。 6日下午，贺某与文某、王某在度假村王某房间的阳台（离地约9米）聊天，期间三人开玩笑称欲将贺某从阳台丢下去，贺某随口反击“你有种把我丢下去试试”，随后贺某坐到阳台空置的座椅上。 玩笑间，文某、王某一前一后将贺某连人带椅抬起靠向阳台护栏，假装向外倾倒。阳台护栏受重力冲击发生断裂，王某、贺某滚落至房间下方的马路上。 事发时的监控视频 事故发生后，贺某被送往张家界市人民医院住院治疗，住院4天，花费医药费近5000元，该费用由度假村支付。3月10日，贺某出院并转入中南大学湘雅三医院治疗，住院25天，花费医药费8万余元，其中度假村为贺某预缴了医疗费2万元。 经鉴定，贺某下颌骨骨折术后，遗留张口受限1度，构成十级伤残；左胫骨平台骨折，左膝关节后交叉韧带止点撕脱术后，遗留左膝关节功能障碍，构成十级伤残。 贺某将文某、王某及度假村起诉至宁乡市人民法院，要求赔偿损失。经法院核定，贺某的医药费…