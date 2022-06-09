携程：暑期出游机票预订热度逐渐上涨_腾讯新闻

中国青年报客户端上海6月9日电（中青报・中青网记者 王烨捷）今天，携程发布《2022年暑期旅游趋势预测》。数据显示，近一周携程平台上暑期机票订单环比增长162%；团队旅行产品订单量环比增长109%；暑期酒店的订单环比增长超五成。 “据统计全国已有29个省区相继恢复了跨省游。疫情好转叠加政策利好，近一周携程各业务的增长数据都指向了暑期回暖。”携程研究院行业分析师方泽茜说。 随着6月考试季进入尾声，暑期出游机票预订热度也逐渐上涨。携程机票数据显示，截至6月8日，近一周预订暑期机票的订单环比上周增长162%。同时，北京、上海地区的旅游业陆续复工，也为暑期旅游市场增添强大助力：近一周预订上海、北京两地暑期进出港机票票量环比上周分别增长118%和115%。 从价格来看，当前预订暑期机票的含税均价为1096元，同比2021年下降3%。报告发现，最近一周亲子机票订单出现强劲复苏，环比上周上涨184%。越来越多亲子家庭开始将远途旅行规划在暑期亲子游计划中。 值得注意的是，从暑期机票起飞时间来看，68%的机票订单起飞日期发生在暑期前段（7月1日-7月15日），比去年同时段的比例高出16个百分点。 （图为…