携程：多地高考结束 毕业生租车订单增长50%

【品橙旅游】近日，随着高校毕业季的到来和多地高考结束，毕业旅行热度显著提升。携程平台数据显示，本周“毕业旅行”关键词搜索热度环比上周提升超过300%。武汉、成都、大连、南京、长沙、济南、哈尔滨、北京、杭州、南昌等高校聚集城市，上榜毕业群体热门TOP10出发城市，参加完毕业典礼后直接踏上旅途，成为首批“00后”毕业生告别校园的时髦方式。 毕业旅行去哪儿？从搜索数据看，高中毕业生群体和大学毕业生群体略有差异，无论是高校游、美食游或艺术游，高中毕业生们都希望通过毕业旅行一睹心愿城市的风貌，北京、南京、广州、成都、厦门等时尚、学术氛围浓厚的城市更受其欢迎；而对于不少正式告别学生生涯的大学毕业群体来说，奖励自己一次远方的旅行更为普遍，西藏、云南、甘肃、广西、海南为他们咨询量最高的目的地省份。 值得关注的是，对于奉行“青春在路上”的“00后”群体，组队出游、公路自驾、当地参团被他们“拿捏得当”。携程数据显示，6-7月毕业群体租车订单环比前两月提升超过50%，热门租车TOP10城市为三亚、成都、海口、西安、青岛、重庆、大理、昆明、乌鲁木齐、兰州。其中，海南和云南均有两座城市上榜，近两年新疆目的地的火…