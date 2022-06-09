旅游｜文旅推广进高校 十万学子乐游桂林_TOM旅游

启动仪式现场 6月1日，“2022年‘学在桂林·幸会山水’十万大学生乐游桂林活动启动仪式”在桂林航天工业学院举行。本次活动将进一步推动“桂林人游桂林”系列活动深入开展，推进桂林市文旅行业复苏振兴。 活动当天，学生们体验了 非遗文创产品 、品尝美食和旅行咖啡、跳竹竿舞等，活动还设置了有奖问答环节，奖品包括桂林市各大旅游景区提供的 门票免票优惠 及民宿体验券。同时，主办方还在桂林旅游学院设置了分会场启动仪式，进一步扩大活动影响力。 学生们在现场品尝非遗美食 为学生提供旅游资讯服务 6月2日，2022年“学在桂林·幸会山水”十万大学生乐游桂林首发团旅程开启，共有来自桂林市12所高校的80名学生文旅体验官免费体验桂林精品旅游线路。活动中，大家参观了桂花公社、两江四湖、桂海晴岚、王城景区、桂林博物馆、融创欢乐部落等桂林经典景点和新兴文旅业态。 据介绍，此次活动标志着桂林文旅推广进高校全面启动，下一步，桂林市文化广电和旅游局将会持续推动大学生游桂林推广活动，挖掘大学生旅游消费市场。活动还得到了桂林市各大文旅企业的积极参与，针对桂林市大学生推出了门票低至两折的 旅游优惠政策 ，各大旅行社开发出适合大…