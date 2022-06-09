迪士尼度假区部分开放，同程旅行相关搜索热度上涨87%上海迪士尼乐园旅行主题乐园上海迪士尼度假区迪士尼_手机网易网

迪士尼度假区部分开放，同程旅行相关搜索热度上涨87% 2022-06-09 11:28:19 广东 智通财经网 0 人跟贴 6月9日， 上海迪士尼 度假区 宣布星愿公园、 迪士尼 世界商店及蓝天大道将于6月10日起恢复运营， 上海迪士尼乐园 、迪士尼小镇及度假区的酒店仍保持关闭。同程 旅行 数据显示，消息公布1小时内，同程旅行平台有关“上海迪士尼”的相关搜索较前日同一时段上涨87%，其周边酒店也受到用户关注。作为国内头部 主题乐园 ，上海迪士尼一直受到中国游客广泛关注。6月以来，同程旅行平台关于上海迪士尼的搜索热度环比5月下旬上涨31%，游客最关注的问题集中在上海迪士尼的开园时间、预订渠道等。同程旅行小程序及APP已上线开园提醒功能，用户可在线订阅，了解上海迪士尼的开园信息。 此前，广州长隆欢乐世界、深圳欢乐谷等主题乐园在端午假期受到亲子游客欢迎，北京环球度假区也宣布将于6月15日恢复开放，相关搜索出现快速增长。同程旅行研究院分析认为，在疫情防控形势稳定的前提下，6月底至8月，国内各城市的主题乐园将迎来一轮客流高峰。