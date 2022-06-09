奏响“旅游+”精彩乐章 丝路中国 中国网

“我是第三次来这里旅游，景色太美了，确实是不可多得的康养胜地。”端午前后，国家4A级旅游景区马岭河峡谷迎来最佳观赏期，对于去过众多景点的北京游客杨靖来说，作为中国喀斯特地貌瀑布群最为集中的地区之一，马岭河峡谷的百条瀑布震撼人心，加之14℃到22℃的年平均温度，气候优越、生态优良、空气清新，非常适宜发展度假康养、休闲旅游。 同样是国家4A级旅游景区，距离马岭河峡谷13公里外的万峰林景区，不少游客撑伞冒雨前来，兴致不减，游客张西不禁夸道：“雨后的万峰林宛若一幅水墨山水画，骑着车转一圈，让人心情舒畅。” 万峰林景区餐馆老板唐花迎来了忙碌时刻，吃蛋炒饭的游客走了一桌，马上又坐满一桌，旅客接连称赞地道好吃。“每天差不多有3000元毛收入。”和大多数本地村民一样，乘着旅游发展的东风，唐花在家门口吃上“旅游饭”，凭借一碗蛋炒饭就实现增收。 成功举办国际山地旅游暨户外运动大会等系列国际性、全国性户外运动品牌赛事，从一方小地发展为“国际山地旅游目的地”，近年来，黔西南州书写了“山地+”“旅游+”融合发展的精彩答卷。 深入贯彻落实省第十三次党代会精神，深入实施“文旅兴州”战略，接下来，黔西南州将围绕打造国…