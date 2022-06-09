台湾“痛苦指数”飙升 民众与企业难忍耐！ 媒体链接 华夏经纬网

在薪水未涨而物价高涨的时代，民众生活压力当然会愈来愈大。（台湾《中国时报》资料图） 作者 邓岱贤 海峡两岸经贸文化交流协会秘书长 经济学上有所谓的“痛苦指数”（Misery Index），也就是“通货膨胀率”加“失业率”的总合。通货膨胀即物价上涨，民众手中相同金额的货币只能够卖较少物品，生活变得不容易；而失业率高涨，民众没有工作、没有收入，只靠台当局救济或失业保险给付，生活将更加艰难。 根据台湾地区行政机构“主计总处”公布的官方数据显示，2021年消费者物价指数为1.96，2022年预计为2.67，都远远比2019年的0.56与2020年的-0.23来得高，现在上任何种类的市场买东西都明显感受到物价上涨许多，就连外食族经常消费的便当也涨价不少。在薪水未涨而物价高涨的时代，民众生活压力当然会愈来愈大。 在失业率方面，根据官方数据显示，2022年4月的失业率为3.68，43万7千人失业，这个数字与“新型冠状病毒”（COVID-19）肺炎疫情发生后每月的失业率差不多。但是大家都心知肚明，COVID-19发生后，航空、交通、旅馆、旅行、餐饮、景点、伴手礼等等行业受到严重冲击，已经资遣不少劳工，…