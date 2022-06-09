清镇市流长乡：风电“牵手”旅游 产业发展乘风启航

“以前要看风车，要去内蒙、新疆甚至远赴荷兰，而现在，来清镇市流长就可以看到。”清镇市流长乡经发办负责人周远从，望着远处的风车群自豪地介绍道。 流长乡地处清镇市西部，最高海拔1635米，属清镇境内高寒山区，风能资源丰富。在这里，伴着原生态的自然风光，清新的风总能唤起人们心底记忆深处的乡愁，不光如此，它还是推动绿色产业发展的一个突破口。 风能作为可再生能源，是可持续的清洁能源，流长乡立足资源优势，加快风力资源开发利用，在市级统筹下，经过近四年多的建设，清镇市流长乡4万千瓦风电项目全部机组已并网投产运营。 据了解，清镇市流长风电场项目是由中国三峡新能源公司全资子公司清镇长景风电有限公司投资建设，项目总投资约3.9亿元，总装机4万千瓦，项目建成后每年可提供清洁电量约9000万千瓦时,每年可为国家节约标煤约2.7万吨,减少二氧化碳排放量约7.9万吨，上缴税收约1000万。项目建设内容为16台风机和1个升压站。截至今年4月底，风电机组已完成并网，累计发电3467万千瓦时，产值达793.215万，上缴税收103.118万。 清晨时分，站在流长乡老黑山的最高点，风呼啦啦吹过，山垄纵横翻起无数绿浪。放眼…