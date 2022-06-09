Airbnb退出中国，本土短租平台争相接棒爱彼迎途家美团携程

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 记者 | 谢亦欣 编辑 | 殷幼安 5月24日，共享民宿“鼻祖”Airbnb宣布，将暂停支持中国境内游房源、体验及相关预订。而Airbnb在中国6年来积累的房源，则迅速成为本土短租平台争抢的目标。 6月3日，Airbnb官方公众号正式发布《爱彼迎中国携美团民宿、小猪、途家启动房东/房源迁移计划》，称将向多家本土民宿短租平台开放房东及房源迁移渠道，并已和美团民宿、小猪/飞猪、途家民宿三家达成合作，迁移计划申请截止日期为2022年7月25日。 Airbnb宣布退出中国市场当日，界面新闻采访了多位民宿主。近日，界面新闻对他们进行回访，探寻这些当时或讶异、或伤感的经营者，目前面临怎样的抉择。 房东与平台双向选择 对于本土平台来说，这轮竞争是激烈的。“国内民宿行业经过近些年发展，各平台房源具有一定重合度，因此此次国内民宿平台市场实际能接入的房源量级，并没有外界所述那么多。”小猪民宿公共事务负责人对界面新闻称。 他表示，民宿房东会结合民宿类型、各平台扶持政策和优势，进行综合考量。“选择最适配的平台，是一次双向选择，”他称。 杭州房东阿福对携程、飞猪…