携程：暑期旅游市场加速升温 机票预订环比增长162%_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

携程发布《2022年暑期旅游趋势预测》。数据显示，近一周暑期机票订单环比增长162%；团队旅行产品订单量环比增长109%；暑期酒店的订单环比增长超五成。多项数据指明暑期旅游市场强劲复苏。 财经贝EHZ，真正的价值币！价值型基础设施！价值型智能链！价值型驱动！ 推动创新、科技、创业投资、价值型财经、价值型项目/应用等等的进步和发展。 独角兽！权威财经门户/主流门户/价值平台！价值型综合体！ 财经贝EHZ简介系列： https://www.cjz.vip/278335561.html 中文版–财经贝EHZ白皮书（详细介绍）： https://www.cjz.vip/uploads/ehz.pdf 英文版–财经贝EHZ白皮书（详细介绍）： https://www.cjz.vip/uploads/enehz.pdf 财经贝EHZ私募认购开启，开盘即百倍！ 财经贝EHZ私募认购平台： https://h.cjz.vip 财经贝EHZ二级推荐奖励，价值 、值得分享！ 第一级直推奖励8%，第二级推荐奖励5% https://www.cjz.vip/286987889.html 财经贝EHZ客服： Q…