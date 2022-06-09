星石投资杨玲：投资要看先行指标 旅游、航空、餐饮存在较好的投资机会-基金频道-和讯网

2022新浪财经养老与基金研讨会暨基金嘉年华活动隆重开幕。深蹲蓄势，共赴十年之约！6月8日~6月10日三天百位大咖汇聚一堂，为您分享资本市场观点，宏观、行业、策略观点应有尽有。 星石投资合伙创始人杨玲参加新浪财经基金嘉年华活动，就“大消费未来投资之道”主题与汇添富明星基金经理胡昕炜、知名财经博主@金融圈女神经进行微博连麦。杨玲针对未来投资策略发表了看法。 她表示， 虽然疫情使得消费仍存压力，但投资要看先行指标。对于 旅游 、航空、餐饮领域，存在疫情和稳经济措施两个先行因素。首先关于疫情，虽然全国还在严控，但总体处于可控范畴内。在全国普遍打了三针疫苗后疫情对医疗体系的压力是有限的，重症率较低。可以预估到下一轮防疫对旅游、餐饮消费的影响会更小，这是第一个先行指标。第二是稳经济措施，近期发布的政策有利于稳固经济大盘，例如加大基建、水利的投入、放松 房地产 、货币政策配合财政降准降息等。这些动作最直接受益的行业包括房地产、基建、水泥，但当防疫政策进入一个新阶段，消费还是有很大机会的。最重要是困境反转，因为旅游、航空、餐饮行业此前受影响太大，企业大幅亏损，盈利也很低，它的估值也很低。正因为盈利、…