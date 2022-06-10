台州渣女董小姐的瓜：与其院长在厕所，酒店，车里发生关系无数次_深圳热线

嘀嘀嘀 吃瓜 前不久，一位陈姓男子在网上公然喊话自己的妻子董小姐， 控诉她与工作所在医美机构的副院长发生不正当关系，并且怀孕堕胎，瞒了他和他的家人足足有一年之久。 “出轨“、“怀孕”、“堕胎”，这三个词在当今社会早已是司空见惯，本是没什么稀奇的。 但是看着陈先生为了控诉自己的妻子而专门做的视频，还是有被触动到。 首先来看下，陈先生的控诉： 男女主人公都是97年的，今年才25岁，两人是高中和大学同学，可以说是美好的爱情，修成正果了，两人在2020年结婚了. 并且男主角的父母，把董小姐当自己女儿一样对待，百般呵护，但是最近陈先生不小心看到老婆的聊天记录，犹如，五雷轰顶. 董小姐 董小姐在一家美容医疗医院上班，经常给老公说下班了去洗脸，和同事聚餐，谁知道她不是去洗脸，不是聚餐，而是和她的上司，医院里的主刀院长出轨. 介绍一下这个方院长，男，38岁，早已结婚，并且已有一儿一女，大家知道美容医疗是非常暴利的，所以经济实力雄厚，所以他老婆只要掌握经济大权，也就不管他在外面胡来. 陈先生，发现，董小姐和方院长，在2021-2022年4月期间，两个人在院长办公室等多地出轨，直到2022年4.22，董小…