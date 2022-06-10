参考人物苏联纪录片制作人罗曼·卡尔曼：数千米胶片记录中国抗战历史_《参考消息》官方网站

参考消息网 6月10日报道 俄罗斯《独立军事评论》周报6月2日刊登题为《从蒋介石的花园到毛泽东的窑洞》的文章，作者是阿列克谢·戈卢别夫。全文摘编如下： 1938年9月，苏联著名纪录片制作人罗曼·卡尔曼来到中国，报道中国人民抗击日本侵略者的战争。 感受中国百姓疾苦 飞抵中国后，卡尔曼发现自己身处局势演变的中心。 当时，日本飞机对长沙进行了无情轰炸，地面部队逼近武汉城市群，其中包括长江边的汉口、武昌和汉阳。这里曾是中国重要的经济和交通运输中心。 中国军队成功抗击了入侵者，不时对他们予以痛击。为了证明放缓武汉攻势和蒙受巨大损失是合理的，日本人赤裸裸地撒了谎。比如，一家日本报纸煞有介事地报道说，中国指挥部训练了几百只猩猩对日本军队进行刺刀攻击。报纸写道：“猩猩是专门训练的，首先用来刺杀日本军官。” 那时，武汉已是空空荡荡。这就是苏联纪录片制作人在武汉三镇看到和拍到的。 居民几乎全部逃离。车站附近区域被毁。站台上停着长长的列车。缓冲器、车厢顶、梯道上——哪里都是人。他们就那么几小时地坐着，等待火车出发；坐的时候不能动，否则位置就会被其他人占走，而自己将留在这座荒芜的城市，置身于一片废墟之中。车站…