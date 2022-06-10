有投资者在投资者互动平台提问：请问公司是否面向工厂，提出工厂装修方案，方便减少工厂建设周期，探索装配式装修在工厂的应用？谢谢 亚厦股份(002375.SZ)6月10日在投资者互动平台表示，公司视业主方要求及项目具体情况提供解决方案，公司装配式装修产品具备施工效率高的特点，可助力项目缩短建设周期，目前装配式装修产品已覆盖公寓、住宅、酒店、办公楼等多个业态。二级市场有不确定性，敬请您注意投资风险。 财经贝EHZ，真正的价值币！价值型基础设施！价值型智能链！价值型驱动！ 推动创新、科技、创业投资、价值型财经、价值型项目/应用等等的进步和发展。 独角兽！权威财经门户/主流门户/价值平台！价值型综合体！ 财经贝EHZ简介系列： https://www.cjz.vip/278335561.html 中文版–财经贝EHZ白皮书（详细介绍）： https://www.cjz.vip/uploads/ehz.pdf 英文版–财经贝EHZ白皮书（详细介绍）： https://www.cjz.vip/uploads/enehz.pdf 财经贝EHZ私募认购开启，开盘即百倍！ 财经贝EHZ私募认购平台： ht…