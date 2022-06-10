北京经开区各演出场所、娱乐场所和互联网上网服务场所暂停营业核酸旅游文旅接种_网易新闻

（原标题：北京经开区各演出场所、娱乐场所和互联网上网服务场所暂停营业） 新京报讯 据尚亦城客户端消息，按照北京市文化和旅游局《关于在全市文化和旅游行业进一步分区分级动态实施社会面防控措施的通知》要求，自6月9日起，北京经济技术开发区文化和旅游行业将动态实施社会面防控措施。 通知要求，恢复经开区旅行社经营市民“在京团队旅游”业务，参加团队旅游人员应完成新冠疫苗全程接种或加强免疫接种。经开区旅行社开展“在京团队旅游”，须严格实行“一团一报”制度。游客参团时须提供72小时内核酸检测阴性证明，并完成疫苗全程接种或加强免疫接种。暂不恢复进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，继续暂停出入境团队旅游及“机票+酒店”业务。 各公园坚持“限量、预约、错峰”，按照75%限流开放，严格卡口查验等各项防控措施落实。 各类图书馆、文化馆(文化中心)等按75%限流开放。严格测温扫码登记等各项防控措施，查验72小时核酸证明。 各演出场所、娱乐场所和互联网上网服务场所暂停营业。 文化艺术类校外培训机构和社会艺术水平考级机构恢复线下培训和现场考级活动，严格落实扫码、口罩、测温等疫情防控措施，所有师生要求查验72小时…