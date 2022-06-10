旅游 山西太原：重磅措施助力“山西人游太原”_TOM旅游

随着疫情防控进入常态化，为科学统筹疫情防控和经济社会发展，全面释放公路“运能”，山西省物流保通保畅工作领导小组办公室、山西省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室下发通知，进一步完善和优化 车辆防疫检查工作 。 全部取消省内普通公路在市、县（市、区）界设置的防疫检查点，同时，进一步优化 客车防疫检查流程 ，省内通行的客车直接放行，不再查验健康码和行程卡。这为山西人游太原提供了便利条件。为此，太原市文化和旅游局组织开展了“山西人游太原”活动。 图为太原古县城举行的环城徒步大会 景区提供 6月8日，山西人游太原活动启动仪式正式在太原古县城举行，拉开了山西人游太原的序幕。太原市文化和旅游局当天发布了包含特色餐厅、精品民宿、非遗文化、科技潮玩、城市美学、国风文创、缤纷戏剧、乐享海购等八大类别的百余个文旅消费打卡地，以及锦绣太原一日游、晋韵文化二日游、欢乐假期三日游等精品旅游线路，同时组织百名网红打卡锦绣太原，此举加快了太原文旅复苏的步伐，点燃了 文旅消费 的热情。 为了让山西人游太原活动更加扎实有效，持续深入，让更多来并游客得到实惠， 太原市文化和旅游局 加大了文旅惠民消费券投放力度，在前…