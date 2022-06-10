[旅游 “长安夜·我的夜”第三届夜游嘉年华邀您夜遇魅长安_TOM旅游] 作为全国热点旅游城市，古城西安的夜游热度近年来持续提升。6月9日晚，由西安市人民政府主办，西安市文化和旅游局与中共碑林区委、碑林区人民政府承办的“长安夜·我的夜”第三届夜游嘉年华活动在西安城墙永宁门南广场正式启幕。 西安市人民政府副市长肖琦、西安市人民政府督查专员姚开慧、西安市文化和旅游局局长孙超、西安市碑林区区长张帆，各区县、开发区分管领导，文化和旅游行政主管部门负责同志参加了活动。 第三届夜游嘉年华活动的开展是对“长安夜·我的夜”主题品牌的进一步塑造和提升，助力推进“文旅+”消费业态的延伸和融合发展，营造良好的消费环境和沉浸式体验氛围。此次，特别推出了“4D沉浸式”光影新体验15处；“3D耶时光”夜间新场景近百项；“2D微度假”夜游新线路14条；推荐了具有博物馆、剧院、阅读、商品、文创等丰富文旅业态的夜游经济特色文旅消费空间20个；围绕“有礼”“有味”“有景”“有情”“有料”“有才”等系列主题，策划了满足市民游客差异化需求的 夜间文旅活动 50项。 据悉，为了更好地宣传推广西安夜游特色，活动现场向微博达人、微博…