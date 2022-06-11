紧急寻人！陕西8名密接轨迹公布！涉及火车站、饭店……

定边县新型冠状病毒感染的 肺炎疫情联防联控工作领导小组办公室 紧急寻人 2022年6月10日18时54分，接到宁夏新冠疫情防控信息平台推送，我县辖区内刘某某等9名人员为核酸阳性人员的密切接触者（以下简称密接）。接到报告后，我县立即对刘某某等9名密接人员及其来定返定后密切接触人员实行集中隔离措施，根据流行病学调查结果，1名密接人员返定后无外出活动史，现将8名密接人员活动轨迹涉公布如下： 1.刘某某活动轨迹： 6月8日20时02分在定边火车站出站口进行核酸检测，20时30分左右在新区小王酿皮店门前停留，返回家中再未外出；6月9日10时，前往新区家乐时代广场，在一楼小米专卖店停留约10分钟，后前往鼓楼家乐购物广场一楼小米专卖店，11时43分付款离开，返回家中再未外出。 2.马某某活动轨迹： 6月8日20时02分在定边火车站出站口进行核酸检测，乘坐出租车（车牌号不详）返家后下楼在壹号状元楼小区门口租借充电宝后再次返回家中未外出；6月9日9时前往定边县殡仪馆参加葬礼，13时前往郝滩镇参加葬礼，16时前往东仁沟采油队；6月10日11时在南大街小沈羊杂碎饭馆就餐，13时返回东仁沟采油队。 3.刘某某…