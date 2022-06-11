[北京朝阳、丰台、通州、大兴通报新增风险点位，涉酒吧、饭店-新闻频道-和讯网] 6月11日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第362场新闻发布会上，市疾控中心副主任刘晓峰介绍，6月11日0时至15时，新增本土新冠肺炎病毒感染者46例（感染者2039至2084），朝阳区24例，西城区、通州区各4例，丰台区3例，东城区、海淀区、门头沟区、大兴区各2例，房山区、昌平区、经开区各1例；普通型2例，轻型22例，无症状感染者22例；均为隔离观察人员。北京4区通报新增风险点位。 朝阳区 朝阳区人民政府副区长杨蓓蓓通报，6月10日0时至24时，朝阳区新增新冠肺炎病毒感染者17例；6月11日0时至15时，朝阳区新增新冠肺炎病毒感染者24例，以上均为隔离观察人员，已转入定点医院治疗。 新增风险点位 6月5日 7∶40-19∶00，国美新亿美食广场滑蛋吐司店 9∶00-17∶00，链家华贸公寓店 6月6日 0∶00-3∶00，工体西路6号天堂超市酒吧 0∶50-1∶10，水南庄公交站西胡同内四季香牛肉板面店 2∶35-2∶40，爱便利百子湾店 8∶00-8∶20，皮村居委会 9∶30-21∶00，金蝉南…