门头沟区病例活动轨迹涉及风险点位公布！涉麦颂KTV、饭店、超市等

6月12日，北京市第363场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，门头沟区委常委、常务副区长、区政府新闻发言人庆兆珅介绍，自6月9日以来，截至今日15时，门头沟区累计 5例确诊病例、1例阳性感染者 ，均为外区酒吧聚集性疫情关联人员，发现时全部处于集中隔离观察状态，病例均已转至定点医院救治。 病例活动轨迹情况如下： 病例1： 居住地为门头沟区永定镇金地华宸8号楼，为我区到访过外区酒吧的流调摸排人员，6月9日核酸检测阳性，确诊为轻型感染者。 病例2： 居住地为门头沟区大峪街道增产路32号楼，6月8日曾到访过门头沟区唱吧麦颂KTV（冯村店），为外区确诊病例的高风险密接人员，6月10日核酸检测阳性，确诊为轻型感染者。 病例3： 居住地为门头沟区大峪街道大峪剧场东街12号楼，为我区到访过外区酒吧的高风险密接人员，6月8日与病例2曾一同到访过门头沟区唱吧麦颂KTV（冯村店），6月10日核酸检测阳性，确诊为轻型感染者。 病例4： 居住地为门头沟区城子街道九龙东苑7号地4号楼，为病例2、3在门头沟区唱吧麦颂KTV（冯村店）的同时空密接人员，6月11日核酸检测阳性，确诊为无症状感染者。 病例5： 居住地门头…