老衲的茶话会 篇二十一：2022云南茶山行流水账_国内度假_什么值得买

老衲的茶话会 篇二十一：2022云南茶山行流水账 2022-06-12 11:12:12 26点赞 18收藏 6评论 两个月前的茶山之行，回来后一直懒得整理记录一下，或者因为忙，或者因为懒（当然 这是主因 ）。这两天趁着端午节放假，索性就窝在家里重新回味一下，做个流水记录，分享给各位值友。 一、云南茶山行 | 缘起 茶山行，对任何一个爱茶之人来说，都是一件无法拒绝的事情，尤其是当你曾经有过一次这样的经历之后，便会迫切期待着再来一次。。。。 去年4月，跟着廖哥在云南普洱、临沧茶区走马观花一圈之后，便在内心深处滋生出更多的期待，这种感觉，跟多年前混迹户外圈时候，攀登完一座山便更期待攀登下一座山的心态何其相似。于是，早在2月底3月初的时候，当得知廖哥继续春季茶山之行，便第一时间打了招呼预留个车位，并在群内召集了几位其他茶友结伴同行（主要是考虑可以多个人分摊租车费用 ，降低人均成本），最终5人成形。（其中两人因工作原因只能分别参加前半段10天和后半段5天行程，故大多数时间还是4人同行） 二、云南茶山行 | 行程 整个行程从4月4日开始，4月19日结束，共15天，实际行程大约2600-2800公…