【菲律宾】百胜滩瀑布，藏在人间的花果山水帘洞 副刊 旅游 星洲网 Sin Chew Daily Malaysia Latest News and Headlines

每次提起去菲律宾旅游，身边的朋友都会说：“菲律宾治安那么差，还是别去吧！”过去由于绑架、枪杀和示威等暴力事件频传，许多国家都把菲律宾列为“全球旅游最危险的国家”，尤其是在2010年经历了823黎刹公园前警员劫持人质事件的首都马尼拉。 ADVERTISEMENT 基于对马尼拉治安有所顾虑，我和外子决定跟团去旅游，避免了自由行的安全隐患。我们在旅行社定制了一个实惠又不失特色的行程规划，但计划赶不上变化，出发前两个星期，静息约44年的塔尔火山突然发生剧烈喷发。火山灰烬和烟雾甚至蔓延到马尼拉市区，迫使马尼拉国际机场暂停所有航班，当时我们以为马尼拉之旅多半是要泡汤了。所幸后来机场重开，马尼拉之旅如期成行。 ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT 在乘坐游览巴士前往中餐厅途中，华灯初上，宽大的车窗外到处是高楼耸立，车水马龙，整个市区显得非常繁华，颠覆了我过往对马尼拉贫穷落后、治安混乱等不好的印象。 溯溪漂流大冒险，出发了！ 第二天，我们前往闻名遐迩的百胜滩瀑布（Pagsanjan Falls），体验传闻中紧张刺激的激流泛舟。百胜滩瀑布位于马尼拉东南方的内湖省（Laguna），从喧嚣…