最高检发布侵害未成年人案件强制报告追责典型案例_政务_澎湃新闻-The Paper

最高检发布侵害未成年人案件 强制报告追责典型案例 5月27日，最高检发布侵害未成年人案件强制报告追责典型案例。此次发布的6起案例，有的系住宿经营者接待未成年人与成年人共同入住时，不依法登记入住人员信息、不核实询问相关情况，发现未成年人面临侵害危险不报告，致使未成年人遭受严重侵害；有的系学校管理人员发现教师侵害未成年人犯罪线索压案不报、私下组织“调解”，造成恶劣影响；有的系私营医疗机构接诊怀孕幼女不报告，导致未成年人持续遭到侵害无人保护；有的系医务人员接诊遭受家庭暴力伤害儿童不报告，幸有院内护士及妇联同志主动报告，才使被害幼童获得及时保护；还有的系社区居民委员会发现不具有抚养能力的限制责任能力人独自养育子女不报告，最终导致幼童因不当喂养行为窒息死亡。上述案例中未履行强制报告义务的相关单位和人员均受到了不同程度的处罚、处分、批评教育，主动报告人员获得了表彰奖励。 最高检第九检察厅负责人表示，2020年5月，国家监委、最高检、教育部、公安部等9部门联合印发《关于建立侵害未成年人案件强制报告制度的意见（试行）》。强制报告制度被2021年6月修订实施的《中华人民共和国未成年人保护法》吸收，已上升…