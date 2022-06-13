“旅游＋”产业融合发展 打通农民致富路_新华网陕西频道

“几十年前，冯山村还是一个交通不便、信息闭塞、发展滞后的村落，产业发展不起来，经济上不去，百姓没钱花，村民不得不纷纷外出务工讨生活。近年来，在区镇两级的帮扶下，全体村民抢抓机遇，大力发展绿色生态农业产业，走“旅游＋”产业融合发展路子，打通了致富路，架起了幸福桥，渐渐地，老百姓的钱袋子鼓起来了，人人都说党的政策好。”安康市汉滨区石梯镇冯山村党支部书记刘峰说道。 6月12日，陈显攀在采摘鲜桃。 陈显攀就是其中的代表。1994年，备受贫困煎熬的他不得不背井离乡，加入打工大潮。随着时间的流逝，他的打工生涯一晃就是二十三年。陈显攀不甘心，想创业，想拥有一个真正属于自己的发家致富产业。于是，他把自己的想法告诉了妻子，在家人的一致赞同下，2017年，他怀揣着自己辛苦打工积攒的一百余万元踏上了回乡创业之路。 初次创业，步履艰难，困难重重。没资金了，他就找亲戚朋友借；缺技术，他就自费四处讨学 就这样，他先后投入二百余万元成立了汉滨区利杰种植农民专业合作社，流转土地1000余亩，种养殖水蜜桃、青脆李、拐枣、魔芋、绒山羊等富硒食品和瓜果蔬菜。 截至目前，发展水蜜桃150亩，青脆李50亩，拐枣310亩，魔芋1…