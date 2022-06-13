对话疫情下的旅游人｜格林酒店董事长徐曙光：重组大娘水饺是看到了“酒店+”的社区商机_凤凰网

接连重组鹿港小镇与大娘水饺，让疫情下的格林酒店备受关注。“面对疫情困境，一方面集团拿出了数亿资金支持加盟商，另一方面，也打出‘酒店+餐饮+娱乐’的组合拳增加创收，通过布局社区来提升多元化经营能力。”格林酒店董事长兼CEO徐曙光在接受北京商报记者独家专访时谈到，超经济型、中端以及中高端酒店依然是未来发展的三个领域，除了下沉市场，未来格林酒店还要“出海”。 格林酒店董事长兼CEO徐曙光 提升收益：“酒店+餐饮”捆绑 今年以来，上海、北京两大城市相继受到疫情的影响，格林酒店再一次受到了影响。为了应对疫情造成的收益下降，格林酒店也打出了“组合拳”：重组鹿港小镇和大娘水饺便是第一步。 根据格林酒店当时的公告，将从控股股东格林豪泰酒店管理集团方面重组大娘水饺全部股权和鹿港小镇83.9%股权，重组对价合计3.998亿元，这两宗收购将在今年下半年发生。 “格林酒店此次重组大娘水饺和鹿港小镇也是意在打组合拳，弥补上市公司因疫情而损失的现金流的同时，进一步扩大酒店的业态，服务社区，同时帮助解决就业。”对于外界一度不解的此次收购，徐曙光首次披露了重组整合背后的目的：格林总公司和上市公司的业务有90%以上都是…