58同城、安居客发布《5月重点城市租房趋势报告》：上海租房热度回升明显

6月1日，上海如期解封，沉寂了2个月的租房市场一下子火爆起来。58同城、安居客《5月重点城市租房报告》显示，上海多区租房热度环比涨幅超60%。疫情期间积压的租房需求叠加毕业季的租房需求竟然提前引爆了上海的租房市场。很多房东反映，房子挂出不到一个小时就租出去了，上海租房市场热度明显回升。 当下住房租赁市场发展呈现哪些特点？房租涨了还是跌了？哪里热度最高？针对租房人群关注的重点，58同城、安居客《5月重点城市租房报告》，为租房人群带来一份租房指南。 上海租房热度环比涨幅超60%，深圳和广州租赁需求出现回暖 寸土寸金的一线城市租房市场变化备受关注，58同城、安居客《5月份重点城市租房趋势报告》显示，5月份北京 平 均租金为6557元/套/月，。受疫情影响，5月份北京租房热度方面和新增房源量均受到影响，出现了一定程度的下滑。 受疫情影响相对严重的上海，因防控管理导致人口流动性减弱，导致今年租赁市场受影响较大，而步入5月后，随着全国疫情得到有效控制，上海也于6月1日正式解封，短期内人口跨域流动以及毕业季的到来，将给租赁市场带来一定正面影响。58安居客房产研究院数据显示，上海租房热度环比普遍提高，…