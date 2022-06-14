事关购车、买房、旅游！武汉出台提振消费“大礼包”_政务_澎湃新闻-The Paper

发放3000元购车大礼包、完善差别化购房措施、赠送100万张旅游景区门票……6月13日，武汉市政府门户网公布《武汉市加快消费恢复提振若干措施》（以下简称《措施》），进一步激发全市消费潜力，扩大消费需求，提振消费信心，促进消费加快恢复。 购置新能源汽车 享3000元购车大礼包，免征购置税 《措施》提出支持汽车消费，加快城市配送领域新能源汽车推广应用，允许新能源货运车辆在三环线内通行。优化新能源汽车上牌服务，引导保险机构实施新能源汽车保险折扣优惠。对在我市购买并上牌符合条件的新能源汽车个人消费者，给予价值3000元购车大礼包。 2022年底之前购置单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车（9座及以下），减半征收车辆购置税；购置新能源汽车，免征车辆购置税。 落实汽车以旧换新补贴政策，2022年6月至12月期间，报废旧车并购买新能源汽车的补贴8000元/辆、购买燃油汽车的补贴3000元/辆；转出旧车并购买新能源汽车的补贴5000元/辆、购买燃油汽车的补贴2000元/辆。全面落实二手车交易增值税由2%下调至0.5%减税政策，降低二手车经营成本。 加快区域新房库存去化 调整公…