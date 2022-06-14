推动低空旅游 鼓励自用飞行“十四五”通用航空加速拓新航空度假区民航飞行旅游_手机网易网

低空 旅游 、娱乐 飞行 ……这些新兴业态在“十四五”期间有望提速发展。6月13日， 民航 局官网发布《“十四五”通用 航空 发展专项规划》（以下简称《规划》）,其中提出重点要发展低空旅游，并鼓励自用娱乐飞行，还将支持文旅主管部门扩大空中游览、高空跳伞等对景区的覆盖，建立连接景区、 度假区 、主题公园等旅游目的地的低空旅游网。 对于低空旅游下一步的发展，《规划》提出，支持地方政府发展“通用航空＋旅游”，鼓励依托观光游、主题游、体验游等形态丰富低空旅游内涵。 据了解，目前已有多地开发低空旅游线路，三亚多个景区均推出了直升机观光项目。在四川成都，此前也提出要大力发展观光型低空旅游，着力打造国家级都江堰通用航空旅游示范工程，以青城山都江堰风景名胜区及周边景区、景点为核心资源，发展直升机景区观光和都江堰低空观光大环线两类低空观光。 北京第二外国语学院中国文化和旅游产业研究院副教授吴丽云表示，我国的低空旅游还处于发展初期阶段，此次政策的出台将低空旅游作为了拓展新兴消费的重要内容，丰富了低空旅游的形式。不过目前我国低空旅游还存在管理、成本等方面的制约因素，如果这些问题可以得到有效解决，可以在很大程…