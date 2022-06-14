又来了！跑步登高+露营 那拉提体育+旅游玩起来露营那拉提跑步骑行新源县旅游_手机网易网

又来了！跑步登高+露营 那拉提体育+旅游玩起来 2022-06-14 13:16:53 新疆 新兴体育 0 人跟贴 独库公路刚刚开通，第四届 那拉提 “那人、那车、那山”花式 骑行 登高大赛又来了——6月18日-6月19日，这项连续第四年举行的赛事将在 新源县 那拉提 旅游 风景区举行。 “在蓝天白云绿草之间御车飞翔是一种美妙的感觉，夜晚在帐篷里，在充满青草的味道中，仰望星空，更是一种极致地享受。这是一次自行车爱好者的聚会，也是喜欢体育运动、户外休闲生活方式群体的节日，每年这项赛事都会聚集全疆乃至全国众多自行车爱好者集聚一堂，大家在这里挥洒汗水，尽情欢笑。”乌鲁木齐市自行车协会秘书长张建对记者说。 位于新疆伊犁州新源县境内的那拉提草原是世界四大草原之一的亚高山草甸植物区，自古以来就是著名的牧场，交错的河道、平展的河谷、高峻的山峰、茂密的森林交相辉映，每年6月至9月，草原上各种野花开遍山岗草坡，红、黄、蓝、紫五颜六色，将草原点缀得绚丽多姿。优美的草原风光与当地哈萨克民俗风情结合在一起，成为新疆著名的旅游观光度假区。 那拉提“那人、那车、那山”花式骑行登高大赛是深受自行车和