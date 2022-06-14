携程:三星堆又有新发现 文博游已经连火两年

【品橙旅游】6月13日，四川省文物考古研究院公布祭祀区最新考古发掘成果，吸引了社会各界的关注。当天，携程平台上“三星堆博物馆”等相关关键词，搜索热度环比前一周有显著提升。 携程门票数据显示，三星堆博物馆跻身2021年四川省热门博物馆前三名，同时还位列四川最受欢迎景区前二十名。近两年，三星堆祭祀区考古发掘的诸多成果，持续吸引着文博游用户对该领域的关注。 携程四川当地向导李婷也见证了这个过程。李婷表示，从去年发现三星堆祭祀坑后，三星堆的热度越来越高：以李婷所在的向导工作室订单来看，去年讲解类产品订单中，三星堆的产量占到了三分之一；而她个人上个月平均带团的订单中，70%都是三星堆的主题。 李婷很欣喜地表示，“相信今天的又一次重大发现将带动三星堆的热度持续增加。往年暑期，很多家长专程带孩子来到三星堆博物馆探秘神秘的古蜀文化，我很期待今年暑期三星堆再度成为耀眼明星。” 据了解，经过精细、规范化清理和可逆物理固型，大口尊、圆口方尊、顶尊跪坐人像、顶坛跪坐人像、扭头跪坐人像及金面具、金面罩等一批“重量级”器物实现了“站立”并面向公众展出。四川省文物考古研究院总工程师谢振斌介绍，目前出土文物清理及保护…