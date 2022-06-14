旅游 “丝路茶乡·红色高县”——川南醉美风光走进成都宽窄巷子_TOM旅游

6月13日，由四川省宜宾市高县县委、县政府主办，四川省旅游学会指导的高县文化旅游（成都）专题推介会在成都锦江宾馆举行。6月13日至19日，主题为“丝路茶乡·红色高县”的高县文化旅游专题图片展同步在成都宽窄巷子举行，现场通过高县茶园、特色美食春酒三台、特色民俗川南请春酒、非遗文化等50幅图片向成都市民和游客展示高县的悠久历史、山水美景和人文风情。 推介活动聚焦宜宾高县文化旅游特色，通过文旅专题推介、景区景点介绍、特色文艺演出等，让与会嘉宾全方位、多角度感受高县的自然风光和风土人情。 推介会现场 王雪娟 摄影 高县地处宜宾南部，历史文化深厚，是秦五尺道、南丝绸之路的重要节点。当地旅游资源富集、旅游产品丰富，拥有红岩山景区、大雁岭景区、七仙湖生态湿地公园等旅游景点。 “水墨烟雨绘诗画，醉美风光在高县。”高县县委书记黄修国向游客发出诚挚邀请。据他介绍，近年来高县牢固树立“抓旅游就是抓经济、抓经济就要抓旅游”的理念，坚持全域化推进、全景式打造、全产业融合，集中打造康养高地、游购高地、悦享高地，不断丰富旅游业态、增强游客体验、激发文旅活力，将文旅资源优势转化为县域发展优势。 一幅宜居、宜业、宜游的…