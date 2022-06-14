暑期本地游、遛娃团成“旅游6·18”促销主力亲子游大促旅游_手机网易网

疫情的反复与跨省游的不确定，让今年“ 旅游 6·18”的核心暑期 大促 锁定在了本地游和遛娃团。6月14日，北京商报记者梳理发现，今年旅游企业的“6·18”促销战依旧非常激烈，不少景区、酒店企业纷纷放出“大力度”的优惠产品，暑期本地游、 亲子游 产品也成为了今年大促的新趋势。不过因为退改签的不透明、不便捷，部分消费者快速下单的同时也吐槽不止。行业下行阶段，疫情反复之时，如何对自己的产品有信心，给消费者以便利，是以服务著称的旅游企业们更应考虑的问题。 瞄准暑期“放福利” 一年一度的“6·18”年中盛会再次敲响，各旅游企业也加入到促销战中，纷纷亮出自己的“招牌”产品。 北京商报记者看到，希尔顿、万豪、洲际等国际酒店集团针对“6·18”大促相继放出了“海量”的优惠产品。其中，万豪酒店推出了“1元享早餐”活动，消费者预订酒店时只需多花1元，即可兑换入住期间的单人或双人自助早餐；洲际酒店方面则推出了两款重磅通兑产品，分别为洲际全国百店大通兑与千岛湖四店通兑；另外，希尔顿酒店从6月1日开始以“团长集结，嗨囤盛夏”为主题，开设了七大超级团，由各队团长甄选各团产品，为消费者选尖货、拼福利。 除了各大酒…