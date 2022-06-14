文旅添劲 推动县域经济高质量跨越发展_旅游_文化_广西

在特色旅游与全域旅游的发展背景下，广西文旅部门依托独特的资源优势，通过发展重大文旅项目、打造文旅品牌、推动旅游基础设施建设、探索旅游产业融合发展新路径、发展乡村旅游等，成功打造了一批特色鲜明的旅游名县，“秀甲天下 壮美广西”文化旅游品牌越做越强，文化旅游成为县域经济高质量发展的助推器。 特色旅游引得活水来 近年来，广西坚持把旅游作为县域经济发展的支柱性产业之一，持续推进特色旅游名县创建工作，全区共创建了6批32个特色旅游名县，并逐渐形成业态规模，开启了特色旅游发展之路。 走进金秀瑶族自治县的瑶药一条街，带着瑶山土味儿的药草琳琅满目，淡淡的药材清香扑面而来。网络达人“龙行天下”体验了当地的瑶药足浴项目，并点赞这一特色体验项目。金秀瑶族自治县瑶医药协会副会长冯永明介绍，瑶药一条街上共有46个瑶药铺、6家瑶药企业，每年吸引各地游客8万多人次来到这里。 瑶族药浴入选第二批国家级非遗项目，具有极高的文旅价值和推广潜力。被誉为“中国瑶医药之乡”的金秀，是瑶族医药的重要发源地和传承地区之一。近年来，金秀通过发挥瑶医药特色优势，围绕瑶医药全产业链，培植了一批瑶医药自主品牌企业，着力打造具有金秀特色的瑶…