旅游、糕点、服装……《梦华录》热播何以带火多个产业？ 2022-06-15 07:20:33 来源: 封面新闻 选稿：李婉怡 自6月2日上线以来，电视剧《梦华录》截至今天播放量已突破16亿。该剧的热播，让取景地旅游热度大涨、传统糕点热销、宋制汉服成消费新宠。专家指出，影视剧可以带动的产业很多，是因为影视剧作品天然地具有溢出效应和传播效应，抵达的人群非常广泛。 电视剧《梦华录》开播至今，该剧取景地“襄阳唐城影视基地”马蜂窝站内的热度上升75%，不少剧迷已经把去湖北襄阳旅行提上了日程；剧中经常出现的一道传统美食“果子”，引起了广大“吃货”的强烈兴趣，也在电商平台热销；《梦华录》的热度持续高涨，也引发观众对剧中演员服装——宋制汉服的追捧…… 斩获多个热搜的《梦华录》无疑是近日人们讨论最多的话题之一。该剧自6月2日在腾讯视频上线以来，截至今天上午播放量已突破16亿。与此同时，该剧的热播，也带火了旅游、糕点、服装等多个产业。 对此，专家指出，影视剧可以带动的产业很多，是因为影视剧作品天然地具有溢出效应和传播效应，抵达的人群非常广泛。影视剧产品的功能，决定了它可以带动很多市场消费点，但这绝不仅仅体…