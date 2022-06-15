湖北省襄阳市汉江江畔，居民在休闲健身。 杨 东摄（人民 图片 ） 江苏省海安市老年文化志愿者跳起“海安花鼓”。 翟慧勇摄（人民图片） 文化和旅游部近日以“美丽中国·美好生活”为主题，启动2022年国内旅游推广活动。当前，本地游、周边游、自驾游成为旅游市场的主流。此次旅游推广活动正是为了顺应这一新趋势，更好地引导和促进旅游业恢复发展。 处处皆风景 周末带孩子去北京市石景山区老山城市休闲公园锻炼或游玩，已经成为安建平的习惯。安建平家住在北京城东部，每次开车前往需近1小时，但他和孩子仍乐此不疲。“这个公园面积不小，有着健全的休闲设施，到这里健身锻炼的市民很多。”安建平说，最吸引孩子的是这里良好的自然环境，树林茂密，鸟鸣不绝，有时还能遇见刺猬、野兔等小动物。春天到这里看大树吐出的第一片绿叶，夏天在浓荫下的健步道跑步，秋天在林中捡拾野果，冬天在草地上堆雪人。“一年四季，孩子总能在这里发现‘野趣’。” 公园、绿地日益成为人们游憩、休闲的好去处。近年来，全国各地城市绿地不断增加，公园的数量、品质都有显著提升，已经成为人们身边一道亮丽的风景。 中国旅游研究院院长戴斌指出，受疫情影响，游客活动空间已扩大…