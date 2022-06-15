苏州金龙9座睿星携手白牦牛旅运趟出“互联网+旅游”新路径-商业-金融界

疫情之下，旅游客运市场受到不小冲击，同时也加快了文旅行业 转型升级 的步伐。随着疫情防控进入常态化，“互联网+旅游”等新业态迎来了更好的发展机遇。 嘉峪关白牦牛旅游客运有限责任公司（以下简称：白牦牛旅游客运）积极应对疫情挑战，成功把握发展机遇，通过主打“互联网+旅游”模式，2021年旅客接待量不降反升，业务量增长近5倍。这更加坚定了白牦牛旅游客运总经理赵凌云走“互联网+旅游”的信心和决心，不久前，一次性采购了批量苏州金龙海格9座睿星商务车，助推企业做大做强高端定制旅游客运市场。 靠口碑开拓旅游市场 “白牦牛旅游客运公司成立于2021年，但是我们做客运业务已经好多年，前身是客车租赁公司。”赵凌云告诉记者，近几年来，嘉峪关乃至大西北的旅游市场愈发火热，公司也逐渐向旅游客运业务转型，通过与1001户外网、携程网、马蜂窝等互联网旅游平台合作，靠口碑开拓互联网旅游市场，赢得了年轻旅客的青睐。 据了解，白牦牛旅游客运主要是通过互联网思维去经营，主做旅游网站的客源，和传统旅行社合作相对较少。因为基本上都是网络订单，以小团体、亲子游为主，公司旅游用车逐步实现了“大改小”。白牦牛旅游客运拥有车辆21台，…