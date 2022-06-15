拉萨河1号闸完工并开始发挥效益

拉萨河河势控导工程（滨江花园段）。图由 王锐 提供 拉萨河河势控导工程（滨江花园段）于2021年5月24日下闸蓄水，经过21个月紧张有序施工，于今年5月项目合同内工程全部完工并开始发挥效益，标志着拉萨河1号闸完工。工程建成后，枯水期蓄水后可形成宽广的碧绿湖面，抬高两岸地下水位，补给两岸滨河生态走廊，维持良好的水生态环境。 下闸蓄水后 周边生态发生明显变化 拉萨河河势控导工程（滨江花园段）是拉萨河城区段综合整治工程的重要组成部分，是《拉萨市“十二五”水利发展规划》所确定的重点建设项目之一，是民生工程，是打造“美丽家园幸福拉萨”的重要工程。工程位于拉萨市城南，系拉萨河城区段自下而上的第一座拦河蓄水建筑，2号闸下游约2.08公里，是目前海拔最高、轴线最长的气盾坝工程。 2020年9月1日，由水电基础局承建的拉萨河河势控导工程（滨江花园段）正式开工，2021年5月24日下闸蓄水，经过21个月紧张有序施工，于2022年5月按期完成施工目标。 记者了解到，拉萨河河势控导工程会像海绵一样将雨水吸收储存，既可以避免城市内涝，又可以实现水资源的循环再造，对周边生态环境起到调节作用。去年5月24日下闸蓄水…