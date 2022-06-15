不薅“洋”毛，免税巨头估值崩盘旅游_新浪科技_新浪网

来源：中国企业家公众号 “内向型免税”有历史成因也比较符合国情，本身无可厚非。但要明白它的发展必然会受到限制：第一，要消耗外汇，不会增加我们的外储；第二，生产同类商品的中国企业失去了部分市场；第三国家没收到关税，只有免税店赚了个差价。 文 ｜Eastland 头图来源 ｜视觉中国 全球最大的免税巨头被投资者追捧过头了。 2021年，中国旅游集团中免股份有限公司（简称“中免”，代码601888.SH）营收676.8亿元，同比增长28.7%；归母净利润96.5亿元，同比增长57.2%。 2022年Q1，中免营收167.8亿元，同比下降7.5%；归母净利润25.6亿元，同比下降10%。 2022年6月13日收盘，中免收于178.31元、静态市盈率36.06倍。尽管中免已从2021年高点（402.8元）回落53.6%，36倍PE、3500亿市值仍然高估。原因有三：一是免税业务天花板很低；二是中免“内向”；三是中免盈利能力及资产状况。 “内向型”免税做不大 免税行业是旅游行业的子行业，服务对象是海外游客（没有享受目的地国家的福利也就没有纳税义务）。 欧、美、日等发达国家开展免税业务不仅能够繁荣旅…