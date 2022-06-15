和若铁路即将开通 世界首个沙漠铁路环线形成 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

中国网旅游6月15日电 6月16日， 和田至若羌铁路 （以下简称和若铁路） 开通运营， 和田至若羌11小时26分可达。这标志着 新疆铁路网进一步完善， 世界首个沙漠铁路环线形成。和若铁路全长2712公里，是环塔克拉玛干沙漠铁路环线。 据 乌鲁木齐局集团公司介绍， 和若铁路西起新疆和田地区和田市，东至巴音郭楞蒙古自治州若羌县，全长825公里，设计时速120公里，为国家Ⅰ级单线铁路，预留电气化条件。 全线共设车站22座，其中和田、洛浦、策勒、玉泉镇、于田、民丰、南屯、金山、且末、瓦石峡、若羌11座车站开办客运业务，和田、策勒、于田、民丰、且末、若羌6座车站开办客货运业务，其他车站为铁路行车技术作业站。 分析人士表示，和若铁路地处世界第二大流动性沙漠——塔克拉玛干沙漠南缘，有534公里分布在风沙区域，占线路总长65％，是一条典型的沙漠铁路。 和若铁路开通运营后，铁路部门将安排开行旅客列车2列，沿线群众乘旅客列车可直达若羌、库尔勒、乌鲁木齐等地，和田至若羌、库尔勒、乌鲁木齐最快分别11小时26分、17小时50分、24小时23分可达。同时，作为便捷的物流通道，和若铁路将安排开行货物列车8列，沿线…